Non ci sta il Comitato "Salviamo il Castello": «No alla Lidl è dei cittadini e non dei politici»

Dopo lil confronto con i 4 candidati sindaci andato in onda ieri sera sulla trasmittente locale Amica9, il Comitato cittadino Salviamo il Castello interviene su quanto dichiarato durante la trasmissione condotta da Savino Sguera.

«Quello che abbiamo seguito ieri sera alla rete tv locale Amica9 - scrivono sui social riguardante il confronto tra i 4 candidati sindaci è stato a dir poco raccapricciante!! Sì, fatemi passare questo termine che non da' nemmeno l'idea della reazione dei tanti cittadini che ci hanno scritto per dovere di replica.... Sì, perché sono stati quasi 7000 i cittadini che con le loro firme hanno detto di NO alla costruzione del Lidl nel fossato del castello, condividendo in una sola voce attraverso il Comitato salviamo il CASTELLO, esattamente un anno fa».

«Vicenda triste - continuano - che ha visto come attori contrapposti:

1) la dirigente, all'epoca, alla cultura Dott.ssa Scommegna che il 24 dicembre 2020 "apponeva la firma più sofferta della sua vita". Così si giustificava davanti alla platea di concittadini giustamente arrabbiati e contrariati per aver siglato e ratificato il permesso a costruire il Lidl in quell'area di interesse artistico e culturale.

2) l'allora sindaco Dott. Cannito, il quale con espressione sorpresa, quasi da film "Cado dalle Nubi", dichiarò : "Non ne sapevo nulla"...

Alla Dott.ssa Carone ci sentiamo solo di dire di non appropriarsi di vittorie cittadine che non siano di sua competenza, poiché giammai ha interloquito con chi realmente ha lottato affinché quello scempio non accadesse.

Questa battaglia è stata vinta dai comuni cittadini che prendendo consapevolezza della gravità delle decisioni prese dai dirigenti e amministratori tutti, compreso il sindaco, unendosi hanno dato voce ai loro diritti per la tutela della propria città».