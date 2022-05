Festa di Santa Rita, quartiere S. Giacomo-Settefrati in festa

Il 23 maggio 2022, a Barletta, nella Parrocchia San Benedetto, avrà luogo la festa di Santa Rita. Di seguito il programma in preparazione alla festa che ormai ha assunto una dimensione cittadina.

TRIDUO DI PREPARAZIONE

ore 8.30 S. Messa nel mese mariano

Giovedì 19 maggio

ore 19:00 S. Messa, presieduta da don Luigi Ciprelli, Vicario della Parrocchia SS.mo Crocifisso

Venerdì 20 maggio

ore 19:00 S. Messa, presieduta da don Piero D’Alba, Vicario della Parrocchia S. Giovanni Apostolo

Sabato 21 maggio

ore 19:00 S. Messa, presieduta da don Vincenzo Di Gregorio, Vicario della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

Domenica 22 maggio

Con S. Rita celebrazione del GIORNO DEL SIGNORE nella VI Domenica di Pasqua Solenni Liturgie: ore 8:00 - 10:00 - 11:30 (S. Messa teletrasmessa in diretta da New Media can 93) - 19:00

LUNEDI 23 MAGGIO - FESTA LITURGICA DI SANTA RITA

Sante Messe con benedizione delle rose ore 7:00 - 8:30 - 9:30 – 10:30 11:30 (con supplica – teletrasmessa in diretta da New Media can. 93) - 17:30 - 19:00 ore

20:00, Festosa e popolare processione della Santa

Itinerario: Via R. Margherita, Via Pastrengo, Via Dimiccoli, Via Dicuonzo, Via Canne, Via Carducci, Piazza Divittorio, Via Roma, Piazza Umberto, Via Regina Margherita, Chiesa.

QUARTIERE IN FESTA

Musica e banda:

Associazione bandistico-musicale LA DISFIDA DI BARLETTA / Grande Orchestra di fiati lirico-sinfonica

23 maggio: ore 17:00, giro per le vie del quartiere;

ore 20:00 accompagnamento alla processione;

ore 22:00, nei giardini della parrocchia, musica, canti e balli.

Luminarie:

premiata DITTA DEFAZIO, Barletta

sabato, domenica e lunedì dalle ore 20:00 alle 24:00 accensione dell’artistica luminaria su tutta Via Regina Margherita.

Mercatino

allestito in una sala della parrocchia, il cui ricavato sarà devoluto per l’emergenza della popolazione Ucraina.

Quadrangolare di Calcio - Oratorio Parrocchia San Nicola –

venerdì 20 maggio - ore 16:00 in collaborazione con la FRATRES. Partecipano le parrocchie San Benedetto, San Filippo, Spirito Santo e San Nicola.

Il Comitato della Festa e la Pia Associazione S. Rita, presieduti dal Parroco, ringraziano tutti coloro che concorrono col volontariato o con offerte; o mantenere la tradizione festa nel quartiere S. Giacomo-Settefrati