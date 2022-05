Asta per il Centenario del Barletta Calcio, superati 200€ in poche ore

L’asta benefica organizzata dal Subbunker - Subbuteo Club Barletta, per celebrare il Centenario del Barletta Calcio e in favore dell’associazione Le Mani del Soccorso, è iniziata ieri, alle ore 19:00, presso il Tennis Village Pietro Mennea di Barletta.

L’avvio simbolico è stato dato dal presidente del Subbunker, Francesco Giannini, da Rocco Tarantino in rappresentanza de Le Mani del Soccorso, e da una delegazione del Barletta 1922, neopromosso in serie D, ovvero Mister Francesco Farina, il capitano Massimo Pollidori e la bandiera Marco Milella.

L’asta ha da subito superato i 200 euro, e terminerà alle ore 20:00 di domenica 29 maggio.

Oggetto dell’asta è una riproduzione su miniature Subbuteo realizzata dall’artista Andrea Pisani inerente il Barletta 1986/87, in una scatola firmata dalla delegazione del Barletta Calcio.



È possibile fare offerte, indicando nome / cognome / numero di cellulare dell'offerente, nei seguenti modi:

- e-mail a subbunker.flick@gmail.com;

- usando il Messenger di Subbunker, su Facebook;

- inviando un WhatsApp al numero 329.8025452.