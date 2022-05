Situazione del Canale H in onda su "Striscia la notizia"

Pinuccio e le telecamere di Striscia la notizia hanno dedicato un servizio al Canale H lungo la litoranea di Ponente di Barletta. Come da segnalazione delle scorse settimane, questa sera è andata in onda il servizio dedicato alla delicata situazione in cui versa la litoranea di Ponente a causa del Canale H.

L'inviato Pinuccio si è interfacciato con l'avvocato Michele Cianci, amministratore unico di Bar.S.A. e presidente del Comitato Aria Pulita e con l'ambientalista Antonio Binetti. Come raccontato anche al microfono di Canale 5, il canale H dovrebbe contenere solo acqua piovana, ma sono all'ordine del giorno sversamenti di ignota origine e cattivi odori. L'indignazione dei cittadini, preoccupati anche in vista dell'imminente stagione estiva, ha portato le segnalazioni non solo in tv ma anche a chi di competenza.