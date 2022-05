Centenario del Barletta, asta di beneficenza per la ricorrenza

Oltre ai recenti successi, l'ASD Barletta festeggia il Centenario della sua nascita.

Per l'occasione i Subbunker del Subbuteo Club Barletta hanno organizzato un evento con partenza domani alle ore 19:00 presso il Tennis Village Pietro Mennea, sito in via Minervino 1 a Barletta.

"Noi del Subbunker - Subbuteo Club Barletta, scrivono in una nota, saremo lieti di ospitare una delegazione dell'ASD Barletta 1922 per dare simbolicamente inizio all'asta di beneficenza per celebrare il Centenario della società biancorossa, con incasso devoluto all'associazione Le Mani del Soccorso.

L'asta sarà inerente una squadra di Subbuteo del Barletta 1986/87, protagonista dell'indimenticabile promozione in serie B.

La riproduzione fedele della squadra biancorossa di quella storica annata è stata realizzata dall'artista romano Andrea Pisani.

Sarà anche l'occasione per applaudire l'attuale Società del Barletta Calcio e i loro tesserati per i grandi obiettivi recentemente raggiunti".