"Il Turismo tra accoglienza, arte, bellezza e religiosità", lancio dello spot di Barletta

Giovedì 19 Maggio 2022 alle ore 19:00 presso l'auditorium della Parrocchia di San Paolo via Gaetano Donizetti n.1 a Barletta, si svolgerà la presentazione dello spot di promozione turistica promosso dall'Associazione Barletta Ricettiva "Il Turismo tra accoglienza, arte, bellezza e religiosità". «Per l'Italia il settore turistico è un comparto economico di prima grandezza con una incidenza nel Prodotto Interno Lordo (ufficiale) del 7% e due milioni di occupati. Ogni anno le strutture ricettive accolgono oltre 80 milioni di persone con circa 350 milioni di pernottamenti.



Ecco un sunto necessario quanto fondamentale per far comprendere cosa rappresenta il turismo in Italia.



Bisogna rilanciare, ora più che mai, l'immagine della nostra straordinaria città e noi, come associazione di categoria, abbiamo ideato, studiato e descritto in questo spot tutto ciò che possa mettere in luce il turismo sotto tutti i punti di vista : Turismo balneare, turismo culturale, turismo religioso, turismo sportivo ed enogastronomico.



Saranno presenti, Il Commissario straordinario del Comune di Barletta Dott. Francesco Alecci, Sua eccellenza reverendissima Mons. Leonardo D'Ascenzo, poiché le monumentali e straordinarie Basiliche e Chiese di questa città sono segnalate su tutte le guide turistiche di Barletta, gli organi politici nazionali, regionali, provinciali e locali, poiché c'è bisogno della loro spinta verticale per far crescere la nostra città e gli Imprenditori locali, perché il turismo si crea e si incentiva anche con una collaborazione importante. Far crescere turisticamente Barletta, significa far crescere tutto il settore sociale dell'intero territorio che ci circonda.