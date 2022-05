Stadio "Puttilli", il Comune: «Fruizione anche subito del campo di calcio o della pista di atletica»

L’Ente civico si pone da sempre come obiettivo la fruizione da parte di tutti i cittadini di tutti gli impianti sportivi comunali. Particolare impegno è rivolto allo stadio Puttilli penalizzato da anni di chiusura per i noti lavori di ammodernamento. Solo in data 7 Aprile 2022, è doveroso ricordarlo, lo stadio Puttilli è finalmente rientrato nella fruibilità del patrimonio immobiliare del Comune. Il Commissario Straordinario con propria Deliberazione n°99 del 29 aprile scorso ha disposto affinchè venisse affidata in maniera temporanea alla Bar.S.A. Spa per sette mesi la gestione dei servizi di custodia, controllo accessi, pulizia, manutenzione del terreno di gioco, pista di atletica, spalti e aree verdi, demandando, inoltre, ai Dirigenti dei Settori comunali interessati la predisposizione degli atti per la indizione della procedura di gara per la concessione della gestione dell’impianto sportivo entro il prossimo mese di Luglio. Già in precedenza con Determinazione dirigenziale del Settore dei Lavori Pubblici n°2012 del 25 novembre 2021 era stato affidato ad un tecnico specializzato l’incarico per lo svolgimento delle attività necessarie per ottenere la agibilità dello stadio Puttilli da parte della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed in questi sensi si sta procedendo, ora che i lavori compiuti negli anni decorsi sono stati completati.

Occorre ricordare, per evitare equivoci, che ad oggi la fruizione di tutti gli impianti sportivi comunali ( inclusa la pista di atletica e il manto erboso del Puttilli) avviene previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato (regolarmente affiliato ad una Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.), a firma del legale rappresentante (con copia del documento di riconoscimento), indicando periodi e orari di utilizzo, nonché previo pagamento delle quote ticket, così come stabilito dalla determinazione dei diritti fissi per i servizi pubblici a domanda individuale (Deliberazione di Commissario Straordinario n. 60 del 20/12/2021 – per l’anno 2022), attraverso il sistema PagoPA.

Pertanto, alla data odierna qualunque persona fisica o giuridica voglia fruire anche subito del campo di calcio o della pista di atletica deve semplicemente rivolgere la istanza all'Ufficio Sport del Comune di Barletta, chiarendo i periodi della richiesta, ed otterrà conseguentemente la autorizzazione previo pagamento dell’importo previsto. Entro le prossime settimane la Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si pronuncerà sulla agibilità del complesso sportivo e consentirà pertanto l’accesso del pubblico durante gli eventi agonistici oppure quelli di spettacolo che dovessero essere realizzati all’interno del Cosimo Puttilli.