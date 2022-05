Polemiche su area verde in via Tatò, risponde la società che l'ha adottata

“Giusto per fregarsi un po di soldi dal Comune” cit. Enzo Cassano

“Potevano fare meglio” Mena Campaniello

“Che tristezza davvero” Anna Floyd

“Tanto rumore per nulla” Vincenzo FIlocaro

“Attrezzatissima” Angela Rutigliano

“Una vera e propria caricatura” Luigi Dicorato

“(…) Siamo tutti bravi in campagna elettorale” Grazia De Sario, candidata al consiglio comunale.



Siamo tutti leoni da tastiera, esperti in giardinaggio e verde pubblico, urbanisti e fini architetti quando si tratta di criticare il lavoro degli altri.

La Nuova Aurora srl è una società privata che ha adottato l’area verde di via Tatò e, a sue cure e spese, nei limiti della convenzione sottoscritta con il Comune di Barletta, sta arredando l’area in questione.

Ricorderete che già in data 3 settembre 2020 la Nuova Aurora aveva inviato una richiesta di adozione la cui convenzione, il 28.12.2020, veniva sottoscritta con il dirigente dell'ufficio tecnico Arch. Lamacchia. Avviati gli interventi di manutenzione e pulizia dell’area, dopo aver acquistato alberi da piantumare, in data 22.01.2021, lo stesso dirigente che l’aveva concesso, revocava l’affidamento sulla scorta della aggiudicazione provvisoria delle procedura per la progettazione preliminare di una scuola materna a tre sezioni sull’area di cui alla concessione. Venivano preannunciate in pompa magna attività, indagini e sondaggi, scavi e quant’altro necessario per la definizione del progetto, ad oggi mai eseguiti!

L'area è rimasta abbandonata, lasciata all’incuria e alla sporcizia. I cittadini del quartiere si sono fatti parte attiva fondando anche un comitato di quartiere.

Il merito della Nuova Aurora, spronata e incoraggiata dai residenti di via Tatò, è quello di non aver mollato, arrivando così alla sottoscrizione di una nuova convenzione per l’adozione, a sue cure e spese, dell’area a verde.



Quello che è stato fatto, è stato eseguito nell’interesse della collettività e dei residenti al fine di sottrarre un’area al degrado, creando uno spazio destinato a crescere grazie alle cure di chiunque vorrà contribuire. È solo l’inizio.

Tranquillizziamo la consigliera comunale De Sario e con essa tutti quelli sempre pronti a criticare che la tutela dell’ambiente, la salute dei piccoli e la vivibilità della nostra città non sono slogan solo ad uso e consumo dei nostri candidati al consiglio comunale, pronti ad essere rispolverati solo in occasione della campagna elettorale. Ogni cittadino contribuisce nel suo piccolo al benessere della collettività, trecentosessantacinque giorni all’anno e questo piccolo contributo lo sta dando anche la Nuova Aurora, con i fatti e a sue spese!