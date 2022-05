Amministrazione trasparente, transizione dal vecchio al nuovo portale

Il Comune di Barletta da oggi passa ad una nuova interfaccia WEB per adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con una soluzione innovativa, definitiva e di semplicissima gestione.

“PAT - Portale Amministrazione Trasparente” è la soluzione applicativa che soddisfa requisiti di conformità alle disposizioni del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente), in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Anticorruzione). PAT, sviluppato a manutenuto da ISWEB, è stato iscritto dalla stessa Agenzia per l’Italia Digitale al catalogo dei programmi riutilizzabili da altre PA, ed è disponibile su Developers Italia https://developers.italia.it/it/software/agid-agid-pat .

Per quanto riguarda i siti comunali, l’obiettivo del recente avviso aperto il 26 Aprile scorso sulla misura 1.4.1 del PNRR, al quale il Comune di Barletta si sta preparando a partecipare, è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili, accessibili e in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD e l’E-government benchmark relativamente agli indicatori della ‘user-centricity’ e della trasparenza, come indicato dall’Egovernment benchmark Method Paper 2020-2023.

Da oggi si aggiunge, quindi, una ulteriore tessera nel mosaico del complesso processo di transizione al digitale pianificato nella Agenda Digitale di Barletta che procede spedita verso il suo completamento. Un tale risultato è perfettamente in linea con gli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - componente 1 - investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, contenuto nella Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni”.

Il grande lavoro di squadra di tutte le componenti professionali coinvolte, interne ed esterne, ha consentito il raggiungimento di questo importante obiettivo che conferma la qualità delle risorse umane comunali mobilitate sul progetto, nonché lo spessore innovativo di partner tecnologici, come ISWEB S.p.A. che ha fornito i servizi di configurazione per il sistema PAT acquistato in riuso, e come Serena Srl e Dotlab srl che hanno fornito l’assistenza tecnica necessaria alla migrazione del vecchio portale al nuovo portale PAT-Portale Amministrazione Trasparente.

Di seguito il link per la navigazione sul Portale PAT

https://trasparenza.comune.barletta.bt.it/