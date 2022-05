Premio Lux del Pubblico 2022: altro film alla Multisala Paolillo

Torna alla Multisala Paolillo la proiezione gratuita per il Premio Lux del Pubblico. Martedì 17 maggio alle ore 21.00 in programma “Great Freedom” di Sebastian Meise con Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn, Johannes Cramer.

Il Premio Lux del Pubblico è stato introdotto nel 2020 ed è presentato annualmente dal Parlamento Europeo e dalla European Film Academy, in partenariato con la Commissione Europea ed Europa Cinemas. È la naturale prosecuzione del Premio LUX istituito nel 2007 in occasione del cinquantenario dei Trattati di Roma.

La Multisala Paolillo di Barletta è stata selezionata per le proiezioni

Il riconoscimento è finalizzato ad alimentare la crescita culturale della settima arte invitando gli spettatori a divenire protagonisti attivi votando i loro film preferiti che potranno essere visionati gratuitamente in tutti i Paesi dell’Unione Europea nelle giornate indicate nella programmazione dei cinema scelti per la proiezione. Il premio pone in risalto le pellicole che si collocano al centro del dibattito pubblico europeo.

Il pubblico insieme ai deputati del Parlamento Europeo dovranno esprimere il loro voto on line. Il film che riceverà il punteggio più elevato sarà dichiarato vincitore del Premio Lux del Pubblico. Gli spettatori avranno la possibilità, tramite estrazione a sorte, di partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 8 giugno presso il Parlamento Europeo a Strasburgo.

“Great Freedom”, da visionare martedì 17 maggio, ha vinto il premio della giuria “Un Certain Regard” alla 74^ edizione del Festival di Cannes inoltre è stato scelto per rappresentare l’Austria agli Oscar 2022 nella sezione del miglior film internazionale.

“La grande libertà” racconta la storia di Hans Hoffmann che perseguitato per la sua omosessualità dalla Germania nazista resta in carcere anche nel dopoguerra per l’articolo 175 del codice penale tedesco. Solo con l’abolizione del paragrafo 175, avvenuta nel 1969, il protagonista tornerà libero.