Prima domenica d'estate per Barletta: in spiaggia sia a Ponente che a Levante

La prima domenica d'estate barlettana inizia oggi. Le alte temperature degli ultimi giorni non lasciano dubbi: la stagione estiva 2022 è iniziata. A confermarlo la numerosa presenza di bagnanti sulle litoranee di Ponente e Levante.

Nonostante i lidi non ancora utilizzabili, anziani, famiglie e ragazzi si sono riversati in spiaggia: tanti gli ombrelloni aperti sulla sabbia per proteggersi dal sole. Immancabile anche il primo bagno di stagione: se i più fortunati ne hanno aprofittato già durante la settimana, tantissimi altri hanno dovuto attendere la domenica per potersi rinfrescare in acqua.

Le previsioni meteo non lasciano dubbi: l'estate, anche quest'anno, è arrivata in anticipo.