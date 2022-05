La vita dopo la morte: donati gli organi di un 81enne di Barletta

In vita aveva espresso la sua volontà di donare gli organi, la moglie e i loro tre figli si sono uniti coralmente a quel ‘sì’ che si traduce con ‘vita’. Un uomo di 81 anni di Barletta ha donato il fegato e i reni. Nella sala operatoria dell’ospedale di Barletta, diretta dal dottor Giuseppe Cataldi, si sono alternate le equipe del Policlinico di Bari che ha prelevato il fegato per trasferirlo all’Ismet di Palermo e le equipe del Policlinico di Foggia che ha prelevato i reni per trasferirli a Bari.

A dirigere le operazioni è stato il coordinatore aziendale, dottor Giuseppe Vitobello. “A quest’uomo e alla sua famiglia va tutta la nostra riconoscenza - ha detto Vitobello - questa è la decima donazione dall’inizio dell’anno. Segno questo della crescita della cultura della donazione sul nostro territorio”.

“Il nostro pensiero e la nostra riconoscenza vanno al donatore e alla sua famiglia - dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt - il sì alla vita che continua è un gesto di estremo altruismo”.