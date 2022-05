Triathlon della Disfida, domani a Barletta oltre 200 sportivi da tutta la Puglia

Domenica 15 maggio 2022 a Barletta è in programma il Triathlon della Disfida organizzato da All Tri Sports, Triathlon Team di Barletta, con il patrocinio del Comune di Barletta e Sport e Salute s.p.a. e sotto l'egida della Federazione Italiana Triathlon.

Si tratta di una gara di triathlon sprint che vedrà impegnati circa 200 atleti provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe e si svilupperà nelle tre frazioni, da svolgersi in continuità, di 750 mt. di nuoto, 20 km in bici su un veloce circuito "multilap" di 6 giri e 5 km di corsa su due giri.

La competizione avrà partenza e arrivo nei pressi del lido "Bagno 27" con avvio alle ore 10:30 e si svilupperà su litoranea Pietro Mennea dalla intersezione con la via Scommegna sino alla strada "Salinelle" nei pressi del lido "Massawa" e sulla via Violante sino alla intersezione con via del Gelso.

Particolarmente spettacolari saranno la partenza in mare e i cambi di disciplina nella "zona cambio".

La cittadinanza è invitata ad assistere all'evento ponendo attenzione alle limitazioni al traffico ed al divieto di sosta dei veicoli sui tratti della litoranea interessati a partire dalle ore 7:00 sino al termine della manifestazione.