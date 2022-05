Area verde attrezzata di via Don Michele Tatò, domenica l'inaugurazione

Finalmente e forse per la prima volta sarà fruibile l'area verde attrezzata di via Don Michele Tatò.

In tale occasione si mostreranno i lavori di riqualificazione intrapresi, e si offrirà animazione per bambini all'insegna dell'aggregazione e al rispetto del bene comune. L'evento coinvolgerà in primis i residenti del quartiere che finalmente potranno riappropriarsi dell'unico spazio verde della zona (da sempre ricettario di rifiuti ed escrementi di animali) e poi a tutta la cittadinanza che potrà dunque godere di attività ludiche ricreative con gonfiabili attrezzature sportive e tanta animazione dai più piccoli ai più grandi con la partecipazione di Magicabula.

Un traguardo raggiunto grazie alla società Nuova Aurora che con caparbietà e grande senso sociale ha combattuto e vinto una battaglia contro una burocrazia malsana. Ora però non è più tempo delle parole ma dei fatti perchè tutto è pronto e grazie anche all'amministrazione comunale la cittadinanza tutta è invitata alla prima grande festa che sicuramente rappresenterà la prima di una lunga serie di eventi.