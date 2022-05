Barletta riacquista il PalaDisfida "Borgia" dopo 15 mesi durante i quali la struttura è stata trasformata nell'hub vaccinale cittadino. Contestualmente alla chiusura delle attività come hub vaccinale, questa mattina si è tenuta una pubblica cerimonia durante la quale sono stati ringraziati tutti gli operatori sanitari e tutti coloro i quali hanno collaborato in città nella gestione dell'emergenza Covid-19.

Con la somministrazione della quarta dose ad un anziano signore, dunque, si è chiusa oggi una importante storia delle pagina della città di Barletta.

«Le vaccinazioni - ha dichiarato la direttrice generale dell'Asl Bt Tiziana Dimatteo - hanno avuto un ruolo molto importante. È grazie a loro se oggi possiamo guardare al Covid con maggiore speranza e ottimismo: nonostante i numeri dei contati sono ancora alti si riesce a gestire il contagio con una minore ospedalizzazione». «Ci sono ancora - ha concluso - dei ricoveri presso l’ospedale di Bisceglie, dove ci sono una 50ina di pazienti ricoverati. Possiamo però affermare che il numero dell’ospedalizzazione è in diminuzione, anche rispetto alla scorsa settimana dove i numeri si attestavano intorno ai 64-65».

«Da medico - ha aggiunto il dottor Sabino Falco, responasibile SISP - dico che la chiusura di questo spazio non implica l'abbassare la guardia: è importante che tutti coloro che devono sottoporsi alla 4 dose lo facciano. Dopotutto è la vaccinazione ad averci concesso la possibilità di dare respiro a tutto e tutti».

Presente all'incontro anche il Commissario Alecci, che oltre a ribadire limportanza delle vaccinazioni, supportato dai dirigenti medici, ha ringraziati tutte le squadre che hanno collaborato per il corretto funzionamento dell'hub. Dal febbraio 2021 ad oggi, solo all'interno del PalaDisfida di Barletta, sono state vaccinate oltre 180mila persone.

«È fuori discussione - ha ribadito Alecci - che chi non si è vaccinato vada incontro a rischi importanti. Chi si è vaccinato può dormire più tranquillamente, chi non si è vaccinato è ancora esposto. Il fatto che il green pass venga eliminato non deve far pensare che l’emergenza sia finita: bisogna essere consapevoli che è importante vaccinarsi». «Quello che fu deciso a febbraio 2021 - ha elogiato Alecci - ha permesso di fare l’interesse della comunità, di pensare alla salvaguardia dei cittadini».

Con numerosi ringraziamenti a tutto il personale (sanitario e non) che ha lavorato all'interno del PalaDisfida, dunque, proprio quest'ultimo viene restituito alla città. Da riferimento per la vaccinazione, il "Borgia" potrà finalmente tornare alla sua funzione originaria.

Le attività vaccinali nella città di Barletta proseguiranno esclusivamente presso il SISP (Ospedale vecchio – Piazza Principe Umberto) nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.