“Ritratti del coraggio. Lo stato italiano e i suoi magistrati”, incontro con il magistrato Amore

Venerdì 13 maggio 2022, alle ore 18:00, presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta il Dott. Stefano Amore, Magistrato presso la Corte Costituzionale, presenterà il libro “Ritratti del coraggio. Lo stato italiano e i suoi magistrati”, di cui è coautore e curatore.

L’evento, organizzato dall’Associazione NOI LIBERAmente di Barletta, rientra tra le iniziative de Il Maggio dei Libri 2022 patrocinato dal Comune di Barletta in virtù delle implicazioni della stessa Associazione nel programma del “Patto per la lettura”.

«In questo nostro presente di grande attenzione ai problemi della sicurezza e ai tanti episodi legati alla corruzione, al crimine, all’intolleranza, si è posto con urgenza il bisogno di ritagliarci uno spazio per riflettere sul tema della Legalità quale condizione fondamentale per una sana vita sociale oltre che per la promozione del pieno sviluppo della persona umana e per la costruzione del bene comune».

È quanto dichiarato dalla Prof.ssa Rita Farano, presidente dell’Associazione che ha spiegato anche i motivi della scelta del libro Ritratti del coraggio: “Un libro di grande spessore morale, civile oltre che letterario, un libro accurato, utile e coraggioso scritto da 20 illustri magistrati. Un libro scritto, come si legge nelle parole del Dott. Stefano Amore, per ricordare e far conoscere, soprattutto ai più giovani, i nomi e le storie di quei magistrati, icone di legalità, autentici eroi dello Stato che, decisi a dire “No” di fronte alle ingiustizie o ai soprusi, hanno sacrificato la loro vita per assicurare un futuro sostenibile al nostro Paese…”

Parlarne e farlo conoscere vuole essere il migliore omaggio dei soci di NOI LIBERAmente, a trent’anni dall’efferata strage di Capaci, al ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, e insieme a loro di tutti quei magistrati italiani che hanno scelto di andare contro il proprio interesse personale pur di servire un ideale di giustizia.