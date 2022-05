"Nuvole Sparse", terminata la rassegna del Fantàsia dedicato alla comunità

Questo fine settimana è andato in scena “Attimi sospesi” quarto ed ultimo spettacolo della rassegna “Nuvole sparse”, con la regia di Alessandro Piazzolla. In scena le attrici Rosa Dicuonzo, Colomba Distaso, Antonella Procida e Tina Tupputi presso il teatro off Teatro Fantàsia in via Imbriani 144, a Barletta.

Uno spettacolo vivo con mille sfumature come quelle viste in entrambi i giorni sulla scena, le stesse sfumature indossate e raccontate dalle quattro donne: protagoniste di percorsi così apparentemente contrastanti ma unite dal coraggio che dimostrano nell’affrontare il mostro nero dentro e fuori di loro. La loro voce è l’unico strumento che possiedono e con essa tessono le loro storie di rivoluzioni che hanno come fine la ricerca di giustizia, libertà e comprensione slegata da differenze di genere. Uno spettacolo brillante, guidato da parole crude nelle quali si incastrano momenti di spensieratezza che avvicinano le quattro anime. Giochi e danze accompagnano sempre le protagoniste, una luce si accende e anche quando pare che l’unica loro compagna sia la solitudine, qualcuno le ascolta.

Con questo spettacolo termina “Nuvole sparse”, la prima rassegna fortemente desiderata dal Teatro Fantàsia e dal direttore artistico e regista Alessandro Piazzolla.

“La nostra realtà ha festeggiato i dieci anni di attività questo inverno e con questo progetto abbiamo sfidato tanti ostacoli primo tra tutti la completa indipendenza nella gestione della rassegna, non essendo sostenuti dalle istituzioni della città. Quello che sembrava essere un blocco per raccontarci, si è trasformato, come spesso accade sul palco di un teatro, in trampolino di lancio per credere in questo sogno e nella grande funzione sociale che svolge il Teatro.”

Continuando: “Seppur timorosi, il pubblico ci ha dimostrato con la sua presenza, i sold out, le risate, la commozione, gli applausi che abbiamo portato qualcosa di bello in questa città. Gli spettacoli che compongono tale rassegna sono tutti diversi tra loro ed è stato un modo di presentare il nostro modo di fare teatro. Sono orgoglioso di tutti coloro che hanno vissuto la scena con me, di chi ha collaborato, di chi ha creduto in questo sogno, pubblico compreso. Noi siamo nuvole sparse ma sapremo essere presenti in questa città e darle pioggia quando sarà arida, facendo splendere il sole. Ci avete dato motivo di credere che questo sia solo l’inizio, vi ringrazio” commenta Alessandro Piazzolla.

Gli eventi del Teatro Fantàsia non si fermano. Continuano con la replica di “Spedizioni Don Chisciotte” prevista per domenica 22 Maggio alle 18:30; spettacolo di e con Nicola Calabrese e Alessandro Piazzolla: un dialogo divertente con una seria morale, che ricostruisce le vicende del classico Don Chisciotte della Mancia.

Le rappresentazioni teatrali si terranno sempre presso il Teatro Fantàsia in via Imbriani 144, a Barletta. Questa rassegna “Nuvole sparse” porta con sé l’idea che il teatro non debba essere per pochi ma per l’intera comunità. Investiamo nell’arte, solo così potremo dire che la bellezza avrà salvato il mondo.