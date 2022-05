Roberto Camurri presenta il suo ultimo libro “Qualcosa nella nebbia”

Venerdì 13 maggio alle ore 19, presso la libreria I Funamboli in via Madonna degli Angeli 35 a Barletta, Roberto Camurri presenterà il suo ultimo libro: “Qualcosa nella nebbia”. Lo scrittore torna ai temi di “A misura d’uomo”, il suo primo romanzo, lo fa con un racconto intimo e intenso. Svela la natura del passato, che attrae come una calamita e ha il potere di liberarci dalle nostre paure.

“Questo libro – si legge nella sinossi del libro - è per chi conserva ancora i buffi bigliettini d’amore ricevuti alle elementari, per chi si emoziona davanti alla delicata potenza della Veduta di Delft di Vermeer, per chi sente di essere il personaggio di una storia che non può controllare, e per chi ha trovato il coraggio di attraversare la nebbia per andare incontro al suo cielo magnifico e azzurro”.

A dialogare con lo scrittore: la giornalista Antonella Filannino.

Trama “Qualcosa nella nebbia”:

Fabbrico è avvolta in una nebbia fittissima quando Jack, all'epoca solo un bambino, perde il suo adorato cane, lo stesso giorno in cui nella casa vicina arriva un'inquietante famiglia. Anni dopo, ritroviamo Jack con Ludovica: i due sono legati da una lunga amicizia, anche se lui è quello strano agli occhi dei coetanei, e lei dovrà affrontare la prova più dura quando Jack scoprirà di essere malato. E poi c'è Giuseppe, che ama Ludovica da sempre, anche se può averla solo in un gioco perverso di torture, fino a quando lei decide di allontanarsi da una vita e da un paese che non sente suoi. Nel frattempo, un uomo arriva a Fabbrico per caso, e sceglie il paese come luogo dei suoi romanzi. Lui è uno scrittore ma lavora anche come educatore, ed è infelice: odia la sua vita e la famiglia che ha costruito. Invitato a un festival letterario in Olanda, si perde e in un quadro di Vermeer incontra i suoi personaggi; come in trance segue una donna misteriosa, che in una notte di sesso sfrenato risveglia in lui un violento trauma d’infanzia, avvenuto proprio a Fabbrico. Sarà questo ricordo rimosso a spingerlo a tornare lì, dove tutto ha avuto inizio, per varcare la soglia che separa realtà e finzione chiedendo al personaggio Ludovica di ucciderlo e liberarlo dal suo passato.

Autore:

Roberto Camurri (1982) vive a Parma, ma è di Fabbrico, un paese triste e magnifico di cui è innamorato. Lavora con i matti e crede ci sia un motivo, ma non vuole sapere quale. Con il suo romanzo d'esordio, “A misura d'uomo” (NNE, 2018), ha vinto il Premio Procida e il Premio Pop, ed è stato tradotto in Olanda e in Spagna. Il suo secondo romanzo, “Il nome della madre” (NNE, 2020), è stato tradotto in Olanda e in Germania.