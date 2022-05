Bandiere Blu 2022: Barletta resta a guardare le premiate Margherita e Bisceglie

Anche quest'anno il mare della Puglia si conferma tra il più pulito d'Italia. A stabilirlo le 18 Bandiere Blu assegnate alla regione dalla ONG internazionale Foundation for Environmental Education (FEE).

Due le località ad essere premiate nella provincia di Barletta-Andria-Trani, ovvero Margherita di Savoia e Bisceglie.

Per l'assegnazione dell'importante riconoscimento della Bandiera Blu, la ONG esamina l'assoluta qualità delle acque balneari, a cui somma altri criteri fondamentali come la salvaguardia ambientale e la gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali, piste ciclabili, aree verdi, servizi in spiaggia, l’abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, le attività istituzionali e infine la pesca sostenibile.

Di seguito tutte le località premiate in Puglia:

Provincia di Foggia: Peschici, Zapponeta, Rodi Garganico;

Provincia di Bari: Polignano a Mare, Monopoli;

Provincia di Brindisi: Carovigno, Fasano, Ostuni;

Provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa;

Provincia di Lecce: Castro, Ugento, Nardò, Salve, Melendugno.

Nulla di fatto, dunque, per le litoranee barlettane di Ponente e Levante. Ma i cittadini non ne avevano dubbi.