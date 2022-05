Oggi la Santa Messa di Rai Uno sarà trasmessa da Barletta, ancora polemica per i mezzi

È tutto pronto per oggi: a partire dalle ore 10:55, su Rai Uno, sarà trasmessa la Santa Messa dalla Basilica del Santo Sepolcro di Barletta. La liturgia, presieduta da Mons. Leonardo D'Ascenzo, sarà trasmessa in tv dalla regia di Gianni Epifani e il commento di Simona De Santis.

All'entusiasmo di vedere una chiesa barlettana in tv, si è contrapposta la polemica di avere i mezzi Rai davanti ad alcune bellezze cittadine. A questo proposito, oltre il web indignato, è intervenuto anche il concittadino Nino Vinella, presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia.

Vinella ha ricordato quando, il 19 maggio del 1991, la trasmissione Uno Mattina andò in onda da Barletta con quattro collegamenti dalle ore 7,20 alle ore 9,20 per i 500 anni di Eraclio, registrando uno share di almeno 2,5 milioni di spettatori. «Quella mattina - ha scritto il presidente del Comitato - tanti altri camion della Rai? Niente affatto. Fu valorizzata l’antica piazza di Barletta, denominata appunto “locho de Aracho” senza nemmeno un automezzo».

Nonostante l'entusiasmo che Barletta sia stata scelta per un evento così prestigioso, dunque, le polemiche continuano a non arrestarsi: come suggerito dallo stesso Vinella, la parabola televisiva che gareggia con la monumentalità di Eraclio sarebbe potuta essere sulla parallela interna di via Ospedale dei Pellegrini o alle spalle del Palazzo di Città.

«E ancora. Quanto - conclude la nota di Vinella - restituisce all’economia della Città questo collegamento? Le maestranze impiegate dormono nelle strutture ricettive cittadine, consumano qui i loro pasti? Tutte legittime domande che avrebbero dovuto occupare il dibattito pubblico invece di essere soverchiate da altri temi».