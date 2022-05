Servizio per integrazione scolastica e sociale dei diversamente abili, aperte le iscrizioni

Il Settore Servizi Sociali informa che sono aperte le iscrizioni al Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili per l'anno scolastico 2022/2023, sulla base della Legge Regionale n. 19/2006, del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.

I destinatari del Servizio sono i minori residenti nel Comune di Barletta, iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, che versano in situazione di handicap fisico, psichico e/o sensoriale, documentato da diagnosi redatta dai Servizi Sanitari dell’ASL BT. Il modello di domanda potrà essere richiesto alla scuola di appartenenza ed è scaricabile dal sito internet dell’Ente civico http://www.resettamiweb.it/ambitobarletta/modulistica/

L’istanza dovrà essere presentata alla scuola che l’alunno/a frequenterà nell’anno scolastico 2022/2023, allegando copia conforme all’originale della diagnosi funzionale aggiornata e la certificazione del Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di disabilità redatte dai Servizi Sanitari dell’ASL BT, nonché copia leggibile di un documento d’identità del genitore/tutore in corso di validità.

Le domande dovranno essere presentate entro il 4 Giugno 2022.