Da Barletta dal Messico il primo disco "Love Will Come Back" di Filomena Croce

È uscito lo scorso 28 Aprile su tutte le piattaforme digitali il primo album da solista, "Love Will Come Back", dell’artista barlettana Filomena Croce attualmente residente in Messico.

“Love Will Come Back” parla di forza, perseveranza, è un percorso di crescita personale ed amore verso sè stessi. Il primo singolo "Goodbye my love" è stato inserito in “Додому V”, una compilation in cinque volumi per raccogliere fondi per l'Ucraina, ed il singolo "Love Will Come Back" è stato accompagnato da un video Musicale uscito oggi 5 Maggio e girato a Madeira, Portogallo, nel giugno del 2021.

Filomena Croce è una “Master of Music in Jazz & Pop Voice” presso il Conservatorio ArtEZ di Zwolle in Olanda. Ha vissuto per due anni nel Regno Unito, sei anni e mezzo in Olanda ed ha viaggiato in giro per il mondo per la sua musica, dal Brasile alla Danimarca, dalla Germania all'Irlanda e molti altri posti. Nel Giugno 2017 viene scelta per rappresentare l'ArtEZ Conservatorium all' InJazz Festival di Rotterdam; nel 2018 ha rappresentato l'Olanda alla conferenza Eurovox a L'Aia; nel 2019 ha cantato al Festival EDM Tomorrowland Belgium ed in occasione del 15esimo anniversario di Tomorrowland (Tomorrowland Our Story - 15 years of Tomorrowland) dove, con l'orchestra vincitrice di diversi Grammy Awards Metropole Orkest, ha accompagnato leggende dell'EDM come Steve Aoki, Armin van Buuren, Tiesto e molti altri.

Nel 2020 ha preso parte all'edizione vincitrice, nel 2021, del prestigioso premio Jazz FM Award, del London Jazz Festival con l'Orphy Robinson's Virtual Jazz Club Band.