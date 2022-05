"Alla ricerca della felicità": il Casardi celebra la notte nazionale dei Licei Classici

La Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più caratterizzanti e innovativi della scuola degli ultimi anni, è giunta alla sua VIII edizione ed è ormai alle porte. Sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e con il partenariato di Rai Cultura e Rai Scuola si celebrerà quest'anno Venerdì 6 Maggio 2022, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, in ben 328 licei Classici su tutto il territorio nazionale. Tra questi, come di consueto, il Liceo Classico "A. Casardi" di Barletta che, patrocinato dallo stesso Comune di Barletta e con la partecipazione del Commissario Straordinario, dott. Francesco Alecci, aderirà alla manifestazione con una serata intitolata "Eudaimonia : alla ricerca della felicità ". Gli studenti, unici protagonisti della serata, avranno modo di esibirsi in svariate performances, affidate alla creatività dei giovani che, guidati dai loro docenti, seguiranno il tema della "Felicità " nelle sue ritrovate sfumature.

Si assisterà a performances teatrali e musicali, attività laboratoriali, drammatizzazioni, proiezioni di video e prodotti multimediali, esibizioni ginniche, presentazione e letture di autori classici, tese ad esaltare l'alto valore formativo della cultura classica. L'impegno e l'entusiasmo culturale degli studenti riceverà ulteriore carica dalla presenza del direttore artistico del teatro Curci di Barletta, l'attore Fabio Troiano che presenziera' al momento iniziale dell'evento.

La Dirigente Scolastica, professoressa Serafina Maria S. Ardito, e tutta la comunità scolastica, invitano la cittadinanza a trascorrere al Liceo "Casardi" una serata ricca di sorprese e di emozioni, alla riscoperta delle nostre radici più autentiche, fondamento della nostra modernità.