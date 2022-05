Da Barletta a Rimini, Op Agritalia a MacFrut per promuovere il settore ortofrutticolo

“Il settore ortofrutta merita vetrine nazionali ed internazionali importanti. MacFrut riveste un ruolo importante per approfondimenti tecnici e opportunità di business per tutto il comparto e siamo fieri di parteciparvi”. È il commento di Michele Laporta, presidente di Op Agritalia, organizzazione di produttori ortofrutticoli di Puglia e Sicilia, in vista della fiera che si terrà al Rimini Expo Center dal 4 al 6 maggio. Op Agritalia farà quindi parte degli oltre 800 espositori iscritti, in una fiera che conta l’adesione di oltre 500 buyer internazionali accreditati: più di 80 eventi ed incontri in tre giorni e prove sul campo con le tecnologie 4.0.

La presenza della Op alla fiera sarà contraddistinta da un’ampia panoramica dell’impegno del gruppo verso un’agricoltura sostenibile che si concretizza nei prodotti e nei processi produttivi ma soprattutto sarà occasione per confrontarsi ancora con il mercato globale. “Dopo Fruit Logistica – continua Laporta - siamo nuovamente impegnati in un’attività importante come quella di MacFrut e siamo pronti a confrontarci su tematiche importanti.