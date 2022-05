A Barletta la messa-pellegrinaggio dell'Azione Cattolica Diocesana

Domenica 8 maggio 2022, alle ore 20:30, presso la Basilica S. Maria Maggiore a Barletta, l’Azione Cattolica diocesana vivrà il pellegrinaggio mariano. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Gaetano Corvasce, Assistente Unitario dell’AC.

«Alla Santa Messa - si legge in una comunicazione firmata dal don Gaetano Corvasce, Assistente unitario dell’Azione Cattolica, Francesco Mastrogiacomo, Presidente diocesano, Maria Lanotte e Gianfranco Cuna, Vicepresidenti del Settore Adulti di AC e L’Equipe diocesana del SA di Azione Cattolica - seguirà il Rosario dedicato alla Vergine Maria e Armida Barelli, Sorella Maggiore dell’Azione Cattolica, che è stata beatificata il 30 aprile u.s. Armida Barelli è un esempio fulgido di santità non solo per chi l’ha conosciuta personalmente ma per tutta la Chiesa. Il suo impegno è visibile in tante opere a cominciare dall’’Azione Cattolica all’Università̀ Cattolica, all’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità̀, all’Opera della Regalità̀ e al sostegno dato all’Istituto Benedetto XVI in Cina. La sua testimonianza è quella di una donna credente e appassionata che segue il Signore vivendo nel mondo e che, per questo, impara a contemplare la presenza di Dio nei solchi della storia, nelle vicende della sua vita, del suo paese, della Chiesa. Il pellegrinaggio diocesano dell’AC è una delle occasioni in cui l’associazione esprime il suo stile sinodale in comunione con tutta la Chiesa e testimonia il grande amore per la Vergine Maria. L’Equipe del SA di AC che ogni anno cura con devozione questo appuntamento di spiritualità, invita tutti i fedeli a partecipare con gioia, e ad offrire preghiere alla nostra bella Mamma Celeste e Armida Barelli affinché si realizzino le attese di bene e di pace per ciascuno e per il mondo intero».

La Santa Messa e il Rosario saranno teletrasmessi da New Media Can 93.