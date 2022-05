Da Barletta a Monaco"Sulle orme di mio padre", gli auguri del Commissario Alecci

Il Commissario Straordinario Francesco Alecci ha accolto oggi a Palazzo di Città Pasquale Caputo, cittadino barlettano da domani chiamato a misurarsi con l’arduo progetto “Sulle orme di mio padre”.

Caputo, settantatreenne con dichiarata vocazione per lo sport e le maratone, intende infatti ripercorrere a piedi l’identico cammino che suo padre Francesco, internato militare dal 1943 al 1945, coprì dal lager nazista alla casa natia di Barletta all’indomani della sua liberazione. La singolare impresa, da perfezionare in molteplici tappe entro il prossimo Luglio, prenderà il via da Monaco di Baviera per articolarsi lungo l’impegnativa distanza attraversando il valico del Brennero e scendendo progressivamente lungo la penisola italiana per ritornare nella “Città della Disfida”.

L’Amministrazione comunale ha inteso patrocinare, già dallo scorso 14 Febbraio, l’iniziativa sostenuta da una pluralità di soggetti sia istituzionali che privati e organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Barletta sportiva”, in virtù della “notevole rilevanza per la Comunità locale”, ritenendola altresì “educativa e coinvolgente per tutti i cittadini che, anche indirettamente, abbiamo vissuto l’impatto emotivo della medesima vicenda storica”.

Il Commissario Straordinario Alecci, nell’incontro di questo pomeriggio in sala Giunta al quale hanno partecipato anche la signora Marina, figlia di Pasquale Caputo, e il Presidente dell’ASD “Barletta Sportiva”, Vincenzo Cascella, ha sottolineato e condiviso lo spirito dell’eccezionale avvenimento nonché il messaggio sociale trasmesso dell’infaticabile atleta, che attuando “Sulle orme di mio padre”, oltre ad onorare la figura del genitore reduce di guerra, si appresta a promuovere e diffondere un eloquente messaggio in favore della pacifica

convivenza tra i popoli in un momento storico, quello attuale, caratterizzato da inaccettabili conflitti e gravi tensioni sullo scenario internazionale.