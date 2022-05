Da Barletta a Monaco a piedi per visitare i luoghi in cui è stato prigioniero suo padre

Pasquale Caputo ha 73 anni e da quando era bambino coltiva il sogno di ripercorrere le orme di suo padre, di rifare a piedi la strada da Monaco a Barletta che diede a suo padre - un deportato di guerra in Germania - la libertà.

Pasquale il 6 maggio partirà da Barletta per raggiungere Monaco, visitare i luoghi in cui è stato prigioniero suo padre, e per poi ripartire a piedi verso Barletta: 1700 chilometri per 68 tappe che lo riporteranno a casa a luglio. Esattamente come suo padre.

Pasquale è uno sportivo che dalla età della pensione a oggi ha già corso 25 maratone, è sostenuto in questa impresa dalla UISP (Unione italiana Sport per tutti) e per l'occasione sarà monitorato attraverso innovativi strumenti di telemedicina messi a disposizione da Aress Puglia. E non solo, Pasquale è testimonial della iniziativa Gatekeeper: il progetto di educazione sanitaria che coinvolge tutti gli over 55 della provincia Bat per diffondere corretti stili di vita attraverso l'uso di una app dedicata.