Prorogato il termine di scadenza per le domande di iscrizioni all'asilo nido comunale

Il Settore Servizi Sociali dell’Ente civico comunica la proroga del termine per la presentazione delle domande di accesso al servizio di Asilo Nido Comunale per l’Anno Scolastico 2022/2023. Il nuovo termine è fissato alle ore 23.59 del 3 Giugno 2022. Considerando che destinatari del servizio sono bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, il differimento consentirà la presentazione delle domande di accesso anche a coloro che compiranno i 36 mesi alla data di frequenza (1° Settembre).