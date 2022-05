Associazione Barletta Ricettiva sul 1° maggio: «Mix perfetto di turismo, sport e tradizioni»

«Un mix perfetto di turismo, sport e tradizioni». È questa la sintesi di Raffaele Rizzi, presidente dell'Associazione Barletta Ricettiva circa le manifestazioni organizzate il 1° maggio nella città della Disfida.

«In qualità di presidente dell'Associazione - scrive - Barletta Ricettiva e a nome dei relativi soci, mi preme ringraziare il presidente di Barletta Sportiva Enzo Cascella e gli organizzatori dell’Half Marathon per il grande successo dell’iniziativa. Tale manifestazione ha portato nella città di Barletta atleti giunti da varie zone d’Italia. Alcuni, con famiglie al seguito, già diversi giorni prima, hanno potuto apprezzare le bellezze cittadine e goderne dei suoi scorci mozzafiato. È opportuno registrare anche il grande afflusso di turisti giunti in città in questo periodo (da Pasqua al 1° maggio): segno di grande vitalità del settore turistico della città, spesso bistrattato dalla politica locale».

«Rivolgiamo - conclude - un plauso particolare alla Chiesa locale barlettana che con le due storiche e straordinarie Processioni del Venerdì Santo e di ieri 1° Maggio con l’arrivo in città della Protettrice della città, la Madonna dello Sterpeto, ha messo in moto il settore del turismo religioso, da tempo incentivato e sollecitato da molte città della Puglia con politiche mirate.

Si auspica che per i prossimi appuntamenti tradizionali (quello più vicino è la festa patronale di metà luglio) possano compiersi le scelte giuste per rivalutare ed esaltare una festa di popolo e non solo, di cui traggono beneficio anche le attività commerciali della nostra città».