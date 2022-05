“Winter School Musculoskeletal Radiology”, iniziato oggi il congresso medico-scientifico

Con i saluti istituzionali da parte del dottor Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario della Asl Bt, hanno preso avvio stamane, presso il Polo Universitario della Asl Bt al Dimiccoli di Barletta, i lavori della “Winter School Musculoskeletal Radiology”, organizzata dall'Università degli Studi di Foggia in collaborazione con la UOSVD Formazione e Polo Universitario della Asl Bt.

Il congresso medico-scientifico, che proseguirà sino a giovedì 5 maggio attraverso i casi clinici presentati negli interventi dei relatori e prove pratiche con esami di ecografia osteo-articolare, vede la presenza di 50 partecipanti iscritti e 10 relatori provenienti da prestigiose Università europee.

“Ringrazio quanti hanno lavorato perché questo Corso, di livello internazionale, potesse svolgersi con successo qui nella Asl Bt - ha commentato Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario della Asl Bt - sono certo che il confronto e la formazione di questi giorni saranno utili a fornire nuove competenze ai nostri specialisti in collaborazione con l’Università di Foggia”.

“Questo ampio corso di Radiologia muscolo-scheletrica - ha dichiarato il prof. Giuseppe Guglielmi, direttore del corso, Professore Ordinario di Radiologia presso l’Università di Foggia e Responsabile della UOSVD Radiologia presso il PO di Barletta - tratterà le tematiche più moderne relative alle malattie dello scheletro, a quelle infiammatorie e degenerative, ai tumori ed alle malformazioni sia in età adulta che in età pediatrica. Obiettivo è la comprensione, attraverso gli interventi di autorevoli relatori europei, di tutte le tecniche che riguardano la Diagnostica per Immagini, dalla radiologia tradizionale fino alla ecografia e alla Pet, per innovare le nostre attività e fare formazione seguendo i modelli più all’avanguardia”.

L’evento - utile anche per l’acquisizione dei crediti formativi - ha ottenuto il patrocinio dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Foggia, dalla Società Europea di Radiologia Muscolo-scheletrica e dalla Società Italiana di Radiologia Medica.