A Barletta c'è turismo? La guida: «Sì, ma manca l'organizzazione»

Barletta piace non solo ai barlettani ma soprattutto ai turisti che la visitano. Complici le belle giornate, tra le vie del centro storico iniziano ad affacciarsi gruppi di visitatori che, con cartina e fotocamera alla mano si lasciano ammaliare dalle numerose bellezze che abbiamo loro da offrire.

Contrariamente a quanto si possa pensare, a Barletta c'è (parecchio) turismo, ma si potrebbe fare meglio. A confermarlo la guida turista Alessandro Cascella. «A Barletta - ribadisce il 31enne - c'è turismo. La nostra è una città che ha davvero tantissime potenzialità».

«Potenzialità - continua Cascella - che sono da individuare in primis nella costa di 13 km che, se sfruttata con la costruzione strutture ricettive e di servizi, non avrebbe nulla da invidiare a più note località turistiche. L'unica occasione in cui ciò è avvenuto è stato durante il Jova beach Party 2019, evento che ha permesso di di sfruttare al meglio il lungomare».

Barletta, dunque, viene scelta come destinazione turistica da un numero sempre maggiore di persone, ma sicuramente meno di quelle che meriterebbe. «Una pecca del turismo - spiega il 31enne barlettano - è da ritrovare nell'organizzazione. Un esempio? Siamo a maggio e non sappiamo ancora cosa si farà a settembre per le celebrazioni della Disfida. Il fatto che non si sappia arreca sicuramente un grande danno: in altre realtà c'è già un calendario con tutti gli eventi che si terranno di qui a mesi».

Una mancanza di organizzazione che va a scontrarsi con quella di un'identità vera e propria. «Barletta - prosegue - la conosciamo sì come città della Disfida, ma non bisognerebbe dimenticare che è anche la città dalla quale Federico II di Svevia ha lanciato la VI crociata, di De Nittis e di Pietro Mennea. A queste non si può non aggiungere la storia di Canne della Battaglia. Innanzitutto si dovrebbe riuscire a trovare un'identità alla città dal punto di vista turistico, al quale aggiungere la creazione di un marketing territoriale: perché non unirsi principali città della BAT per poter offrire un unico prodotto che permetta di visitare, ad esempio, Castel del Monte, i castelli di Trani e Barletta, magari completati da degustazioni di prodotti tipici locali?».

A questo proposito Cascella ha denunciato la mancanza di organizzazione, sottilineando come Barletta viva un po' di riflesso del monumento più visitato in Puglia, il Castel del Monte. Molti turisti, infatti, gli raccontano di aver deciso di trascorrere del tempo in città solo perché di passaggio.

«Per tornare alla domanda iniziale - conclude la guida - ti rispondo che a Barletta c'è turismo, anche se mordi e fuggi. Quello che manca è un turismo consapevole: la nostra città merita visitatori consci di aver scelto una meta che può offrire tanto. Un esempio? Organizzare dei tour sotterranei: oltre alle solite attrazioni turistiche abbiamo da offrire una visita tra le più belle chiese: quella dei Greci, della cattedrale e di Sant'Andrea, giusto per citarne alcune».

I turisti, dunque, amano e apprezzano Barletta. Ciò che li conquista maggiormente, oltre alle numerose bellezze architettoniche e storiche, sono la pulizia del centro storico e la vivacità che scorre tra le viuzze più antiche. Unico neo? La mancanza di trasporti efficienti per visitare le zone limitrofe.