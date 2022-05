Cyberbullismo e altri reati informatici: conferenza a Barletta

Martedì 3 maggio, alle ore 18,00, presso la Sala Athenaeum di Barletta, in via Madonna degli Angeli 29, ci sarà una conferenza dal titolo CYBERBYULLISMO, CYBERSTALKING, CYBERCRIME E REATI INFORMATICI NEL DEEP WEB. Relatori saranno il prof. dott. Bartolo Danzi, giurista e criminologo dell’ordine europeo criminologi forensi di Bruxelles, e l’ing. Antonio De Chirico, esperto di alta investigazione informatica per la lotta al crimine in rete, della Polizia di Stato.

Verrà presentato il testo del prof. Bartolo Danzi “ Cyberbullismo,Cyberstalking, cybercrime e reati informatici ”, nel quale si analizza compiutamente la materia, oramai in rapida espansione come interesse e rilevanza, poiché all collegata ’ imprescindibile uso oramai del web da parte di tutti e soprattutto delle giovani generazioni, in relazione alla legge n.71/2017 che intende combattere proprio il cyberbullismo e le sue espressioni correlate di reato.

Nel corso della conferenza, che si preannuncia di grande interesse, ci saranno delle dimostrazioni di come si possono attaccare account social, un sito web, come avviene la clonazione carte di credito, si parlerà di spoofing,phising e altri problemi, e del modo in cui è possibile difendersi.