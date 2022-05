Tra presente e passato: a Barletta un'analisi promossa dall’ANPI BAT

"Tra guerra, resistenza e pace. Riflessioni tra presente e passato”: è questo il titolo dell’incontro promosso dall’ANPI BAT, in programma lunedì 2 maggio alle ore 18.30, presso l’Auditorium Sant’Antonio a Barletta.

Un’occasione di confronto e dibattito, come già chiarisce il titolo stesso dell’iniziativa, che si pone quale obiettivo quello di analizzare due tempi che sembrano così distanti: il presente e il passato, eppure così vicini. Un momento di riflessione sulla guerra in atto in Ucraina che continua a mietere vittime. L’ANPI non ha dubbi sulla sua posizione e a gran voce ripudia la guerra, aspettando la pace. Un approfondimento per volgere lo sguardo oltre il nostro confine, oltre che per soffermarci sulle parole di vera pace di Papa Francesco.

Durante l’evento interverranno:

Ferdinando Pappalardo, vicepresidente Nazionale ANPI

Ugo Villani, professore emerito di Diritto Internazionale

Mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

A moderare:

Antonella Morga, coordinatrice Osservatorio Regionale sui Neofascismi