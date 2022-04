“New dimension of sounds”, grande successo per il Liceo Casardi di Barletta

Grande successo per il progetto jazz “New dimension of sounds” del Liceo Casardi di Barletta finanziato dal ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Il progetto, sviluppato in ben sette moduli differenti, ha ottenuto un altissimo numero di studenti partecipanti, alcuni dei quali si sono recentemente esibiti presso il Saint Patrick Jazz Club a Barletta, riscuotendo un forte consenso di pubblico e di critica. L’iniziativa fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica Serafina M. S. Ardito è nata dalla volontà di mettere i propri studenti a contatto con le realtà esistenti all’esterno del mondo scolastico. Esperienza unica quella del “New dimension of sounds” day, dove si sono esibiti i corsisti dei moduli di “Songwriting” e “Canto Pop”, tenuti dal docente esperto Prof. Mannarini Lorenzo ed i corsisti del modulo “Composizione di musica applicata alle immagini, la colonna sonora” tenuto dal docente esperto prof. Terracciano Carmine, moduli coadiuvati dai docenti tutor prof. Carbonara Ylenia, Musti Maria, Valerio Marco. Ma il Liceo Casardi oggi festeggia un altro incredibile successo: fresca la comunicazione degli organizzatori del Concorso Nazionale “Adotta un giusto 2021/2022”, che il modulo del “Songwriting” del Prof. Mannarini Lorenzo è tra i vincitori della categoria Video per le scuole superiori. Gli studenti premiati: DIMONTE Emanuella , VIRGILIO Dilan Andres, VALENTE Rossella, RIONDINO Nicola, INCHINGOLO Giulia, NESTO Giovanni. Tra le centinaia di scuole partecipanti a livello nazionale, il Liceo Casardi di Barletta ottiene questo prestigioso premio per la presentazione di un video originale con musica e testo composti dagli studenti del laboratorio di songwriting, sulla sensibilizzazione della figura di Chico Mendes, ambientalista brasiliano che si è battuto per i diritti della terra. Il concorso nazionale Adotta un giusto, promosso dall’associazione “Il giardino dei Giusti” di Milano in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha organizzato la cerimonia di premiazione il prossimo 19 Maggio dalle 11.45 alle 13.00 in diretta Zoom. Sarà possibile seguire la diretta youtube previa iscrizione sul link: https//it.gariwo.net/educazione/bando-adotta-un-giusto-202122-23817.html

La dirigente Scolastica Serafina M.S. Ardito grande sostenitrice di tutte le attività del Liceo Casardi, commenta l’ultimo successo del Liceo Musicale con un messaggio rivolto ai suoi studenti: “Sappiate cogliere la scintilla della creatività e valorizzatela, attraverso la musica resta viva la speranza di costruire un mondo migliore, in cui arte, integrazione, pace siano un unico obiettivo comune”, questo l’invito finale della dirigente ai suoi studenti, a riprova della dedizione e della fiducia riposta dal Liceo nei nuovi talenti.