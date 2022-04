Anche il centro sportivo "Vincenzo Cassano" preda di vandali: la denuncia di un lettore

Non si arrestano le segnalazioni da parte dei lettori. A pochi giorni dalla denuncia di mancanza di civiltà nei pressi della scuola "Ettore Fieramosca" di Barletta, un altro cittadino ha segnalato alla nostra redazione un ulteriore danno ai beni della città della Disfida.

Questa volta ad essere manomessa è la porta di ingresso al campo sportivo a 5 del centro sportivo sito in Via Romanelli e dedicato a Vincenzo Cassano, giovane barlettano scomparso per un incidente d'auto nel 2015.

Fortemente voluto da familiari e amici di Vincenzo, il campetto è stato realizzato in seguito a una raccolta firme. Inaugurato nel novembre 2020, il centro sportivo "Vincenzo Cassano" è stato pensato per essere a disposizione di uno dei quartieri più popolosi di Barletta, Patalini.

In questa circostanza la rete divelta sembra essere l'opera di alcuni ragazzini desiderosi di giocare a calcio anche al di fuori dell'orario di chiusura di quest'ultimo. Perché, allora, non lasciare questo spazio sempre aperto affinché non vengano arrecati altri danni alla struttura?