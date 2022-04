Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, assemblea alla Buzzi Unicem di Barletta

In occasione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro” alla Buzzi Unicem di Barletta il 28 aprile si è svolta l’assemblea sindacale con la partecipazione dei sindacati confederali e di categoria, Fillea, Filca e Feneal. Erano presenti anche i vertici dell’azienda e il responsabile dell’Inail di Barletta.

Ad introdurre i lavori, coordinati da Nico Disabato della Fillea Cgil Bat, Vincenzo Tarallo della Feneal Uil e Enzo Tursi, Filca Cisl. Sono interventi: l’ing. Luciano Nenna, direttore Buzzi Unicem Barletta, l’ing. Giuseppe Cannarozzo, Tonia Sinisi, segretari Bari-Bat della Cisl, Domenico Insabato, responsabile Inail di Barletta e Vincenzo Possa, coordinatore della Uil per la Bat.

I rappresentanti sindacali nel corso dei loro interventi hanno ribadito un concetto fondamentale e cioè che lavoro e salute “devono camminare insieme”, e “salute e sicurezza vengono prima del profitto”. Per Fillea, Filca e Feneal “l'obiettivo è zero morti sul lavoro un obiettivo possibile che deve essere perseguito con tutte le forze possibili. Il problema è la troppa precarietà ma anche la scarsa formazione dei giovani che si approcciano al lavoro ma anche come nel caso della nostra categoria il fatto che troppo spesso mancano i giusti controlli. Questa giornata rappresenta un appuntamento molto importante per ricordare quanto ancora c’è da fare sul fronte della sicurezza, perché si ponga fine alla strage quotidiana e si investa in maniera concreta nella cultura e nella prevenzione”.

“Siamo convinti – concludono le tre segreterie sindacali – che si debba fare sempre di più per assicurare che il settore dell’edilizia cresca grazie ai vari bonus edilizi e al Pnrr, ma in maniera sicura, che ci sia occupazione di qualità e che si garantiscano tutele per tutti i lavoratori del settore”.