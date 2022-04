Ilaria e Giovanni Tesse, i 2 ballerini barlettani conquistano il podio in Sicilia

Nella giornata internazionale della danza arriva un prestigioso trofeo nazionale da una coppia di giovani ballerini barlettani. Si tratta di Ilaria e Giovanni Tesse che nell’ultimo test, prima dei Campionati Assoluti e di Categoria FIDS-CONI, conquistano il podio.

La gara che ha visto protagonisti i due giovani talentuosi barlettani si è svolta in Sicilia nella splendida cornice di Bagno Basile in provincia di Trapani.

Il “Brazzaville International Dance Trophy”, è il più importante concorso nazionale di danza sportiva per le discipline Internazionali Standard, Latino Americane e Coreografiche organizzato dalla ASD Team Ninja Dancesport. Una disciplina sportiva che negli anni ha richiamato i nomi più importanti della danza sportiva.

Ilaria e Giovanni Tesse, ballerini di classe AS Internazionale, massimo livello per la danza sportiva, rispettivamente di 15 e 17 anni hanno portato dalla Sicilia un incredibile e inaspettato successo , nonostante la giovanissima atleta fosse la ballerina piu’ giovane rispetto alle altre 20 coppie in gara.

I fratelli Tesse, oltre ad impegnarsi quotidianamente con dedizione ed impegno all'allenamento sportivo, sono due studenti modello che frequentano con risultati eccellenti il Liceo Scientifico “Carlo Cafiero” di Barletta.

La coppia di ballerini barlettani, seguita dal Coach Marco Cuocci è già al lavoro per ambire al successo finale della manifestazione di Massa Carrara che si terrà il 5 giugno.

La gara emiliana è l ultimo step prima dei campionati italiani assoluti che rappresenta l’evento piu’ importante dell’anno dolare per la danza sportiva. "Mollare mai, lottare sempre" è il motto dei due giovani talenti che faranno di tutto per portare in alto il nome della città di Barletta a livello nazionale.