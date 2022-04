Jovanotti sul dialetto pugliese: «Ma a Barletta cosa si parla?»

Jovanotti torna a parlare di Barletta in vista dell'ormai imminente Jova Beach Party 2, evento che si terrà sul lungomare Pietro Paolo Mennea i prossimi 30 e 31 luglio. Dopo la condivisione, a inizio aprile, di un video del 2019, Lorenzo Cherubini ha scherzato con i suoi musicisti sul dialetto locale.

Durante una diretta Instagram nella quale ha cantato "Viva la libertà", Jovanotti ha scherzato con il trombonista barese Gianluca Pretella, membro della sua band. «Gianluca, devi essere orgoglioso del tuo accento, anche se Saturnino ti prende in giro». Poco prima di questa esclamazione da parte dell'artista, infatti, il batterista aveva scherzato sull'accento pugliese del suo collega.

A provocare il divertente siparietto lo stesso Jovanotti, che alla fine della sua esibizione aveva invitato Petrella a salutare i fan in barese, (malamente) imitato dal batterista. «Quando andremo a Barletta, sul lungomare dedicato a Pietro Mennea, ricordatevi che Saturno ha preso in giro Petrella per il suo accento. Potrete aspettarlo sotto l'hotel per tirargli le orecchie». Immancabili i commenti in diretta di ilarità da parte dei fan, ai quali si è aggiunto un'ulteriore esclamazione dell'artista: «Ma a Barletta che dialetto si parla? Il barese?».

Alla risposta del trombonista barese sulla varietà di dialetti presenti in Puglia, Jovanotti ha concluso: «In Puglia è come in Toscana, il dialetto cambia di chilometro in chilometro». Chissà se durante uno dei due appuntamenti l'artista si divertirà in un'imitazione del barlettano...