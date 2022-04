La denuncia di un lettore: «Mancanza di civiltà vicino la scuola Fieramosca»

Carte e rifiuti abbandonati: si presenta così la strada nei pressi della scuola "Fieramosca". A segnalare la sporcizia e il degrado un lettore, che ha denunciato da giorni lo stato di abbandono che c'è tra la via Dante Alighieri e lo stadio.

«È inammissibile - ha scritto il cittadino - non pulire questa strada solo perché si trova in una rientranza, è importante che il messaggio arrivi a chi di competenza». Nonostante i solleciti di pulizia della strada siano stati fatti più di una volta, la rientranza continua a presentarsi in uno stato di degrado. Con l'arrivo delle belle giornate, inoltre, iniziano a sollevarsi degli sgradevoli odori provenienti da alcuni residui di cibo incivilmente abbandonati sul ciglio della strada.