Convocati i comizi per i cinque referendum popolari

Emergenza psicologica post Covid: richiesta proroga dei contratti dei professionisti

Psicologia post Covid: il consigliere regionale Ruggiero Mennea ha presentato in queste ore un'interrogazione urgente per chiedere alla Giunta regionale di attivarsi per attuare la proroga dei contratti delle psicologhe assunte dalla ASL BT per far fronte all'emergenza psicologica