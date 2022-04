Cognome del padre, stop all'automatismo: ai figli anche quello della madre

Mennea sulle primarie: «Si è preferito scegliere un candidato tra pochi intimi»

«Milioni di elettori del PD hanno partecipato in tutta Italia alle elezioni primarie dal 2007 ad oggi, sia per eleggere il Segretario nazionale che per selezionare le più importanti cariche monocratiche istituzionali» afferma il Consigliere regionale Ruggiero