Andria-Barletta: modifiche alla viabilità. Cantiere attivo fino al 14 agosto

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria che Anas ha avviato all’opera d’arte sul canale “Ciappetta-Camaggi” ubicato al km 26,670 della SS 170dir/A “Di Castel del Monte” nel territorio comunale di Barletta.

Nel dettaglio per consentire l’avanzare delle attività e garantire la sicurezza della circolazione stradale si renderà necessaria la chiusura al transito dal km 26,300 al km 26,670 con l’istituzione della viabilità alternativa per i mezzi pesanti e leggeri.

Per i mezzi leggeri la chiusura al traffico sarà compresa tra il km 26,300 ed il km 26,670 della SS170dir/A e della complanare sud per entrambi i sensi di marcia (Barletta-Andria e Andria-Barletta) in corrispondenza del canale Ciappetta-Camaggi della S.S. 170 dir A.

Il transito dei mezzi leggeri, sarà garantito in entrambi i sensi di marcia attraverso la percorrenza della complanare lato nord. Sarà sempre consentito l’accesso ai fondi di proprietà.

Per i mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 t, vigeranno le seguenti deviazioni alternative:

dal km 26,300 al km 26,670 della SS170dir/A e della complanare sud in entrambi i sensi di marcia (Barletta-Andria e Andria-Barletta)

Per gli utenti provenienti da Andria e diretti a Barletta, il transito sarà garantito attraverso la complanare nord, così come per i mezzi leggeri.

I mezzi pesanti provenienti da Andria con direzione Barletta, proseguiranno la marcia con deviazione lungo la viabilità locale.

svincolo “Barletta Centro” della S.S. 16 al km 747,150 per i mezzi pesanti diretti ad Andria e provenienti dalla S.S. 16 “Adriatica” e dalla zona industriale di Barletta. La viabilità sarà deviata verso lo svincolo “Trani Nord” per poi proseguire sulla S.P. 130 Trani-Andria

Al fine di evitare ulteriori disagi i al trasporto pubblico, sarà garantito il transito degli autobus di linea in entrambe le direzioni di marcia della S.S. 170 dir A sulla viabilità complanare come riportato.

Il cantiere sarà attivo fino a domenica 14 agosto 2022.