Torna la Volkswagen Barletta Half Marathon: si corre il 1 maggio

Tutto pronto per la​ IX Edizione della VOLKSWAGEN BARLETTA HALF MARATHON organizzata dalla ASD BARLETTA SPORTIVA e sponsorizzata dalla Concessionaria autocity BAT. La sperimentata mezza maratona, tra le più​ partecipate del Sud Italia, si ripropone di diritto sul palcoscenico sportivo barlettano.

La stessa si svolgerà​ domenica 01 Maggio 2022 ore 9.00.

Il percorso torna quello con partenza e arrivo nella bellissima location del Fossato del Castello, con l'attraversamento del Centro Storico, la zona nuova della città e le spettacolari Litoranee di Levante e di Ponente.

Una manifestazione che unisce Sport e Valorizzazione del territorio. La Volkswagen Barletta Half Marathon oramai iscritta negli annali della tradizione sportiva barlettana, vedra' come testimonial d'eccezione il volto di Francesca Rodolfo, nota giornalista della emittente televisiva Telenorba e Presidente Divine del Sud, affiancata dal bravissimo Speaker Sportivo Paolo Liuzzi, che con il suo fascino e la sua avvenenza, dara' un tocco d' intrigante charme alla manifestazione.

Ma quest'anno il tema è "L' ARTE CHE CORRE" infatti la medaglia e maglia commemorativa che verranno proposte come trofeo a tutti i partecipanti, riporterà l'immagine della famosa " Colazione in Giardino " dipinta dal cantore ufficiale dell ' Impressionismo, il barlettano GIUSEPPE DE NITTIS. Per l'occasione, la pittrice Maria Pia Garrinella, artista di Barletta, presente nel panorama artistico e pittorico da oltre un ventennio, esporrà alcune delle sue opere pittoriche, tra cui il dipinto da lei realizzato, " Il De Nittis all'opera" rivisitazione pittorica del famoso dipinto "Colazione in giardino", per omaggiare il nostro concittadino.

Atteso che lo Sport è movimento e la corsa ne è un esempio palpabile, è facilmente dimostrabile che tanto ci possa ricondurre al De Nittis. Il nostro concittadino era un irrequieto per natura, un uomo sempre in movimento, cui piaceva dipingere l'oggetto delle sue attenzioni stando appunto in movimento. Prova ne è il suo soggiorno a Posillipo, dove viaggiando su di una carrozza-atelier, che, fungendo da camera con vista itinerante, gli consentiva di riportare su tela le sue irripetibili creazioni.

Organizzata​ dalla ASD Barletta Sportiva, capitanata dal Presidente Enzo Cascella è patrocinata dal Comune di Barletta. ​ ​ ​ ​

​La gara sarà valida in qualità di ​ ​ ​Campionato Pugliese FISPES di Mezza Maratona, vedendo coinvolta, appunto, la Federazione di Atletica Leggera dei disabili. Tra questi ultimi vi sono atleti che svolgono attività agonistica sportiva,​ bramosi di partecipare​ ​ alle paraolimpiadi.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​Saranno presenti, inoltre, alcuni ragazzi diversamente abili, su sedia a rotelle che, con l'ausilio di un ruotino e un motivato Gruppo di Spingitori,​ realizzeranno il loro sogno: quello di essere " Traghettati sino al Traguardo." ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

È previsto l'arrivo di circa 2.000 atleti, oltre gli accompagnatori, provenienti da​ tutta Italia,​ i quali oltre alla​ partecipazione​ sportiva, visiteranno la nostra città e il nostro territorio. ​ ​ ​

La ASD BARLETTA SPORTIVA con il lavoro di tanti anni, è divenuta fattiva foriera, di cultura, di sport e di turismo. Quest'anno presterà particolare attenzione alla Cultura​ del Territorio e​ ​ dell'ambiente.​ ​ ​Infatti durante la Manifestazione, tutte le bottigliette e tappi di plastica utilizzati , saranno rigorosamente raccolti e conferiti alla Barsa, partnership della Manifestazione. VOLKSWAGEN Barletta Half Marathon, non è solo sport, ma anche solidarietà. Sono previste iscrizioni gratuite ai Profughi Ucraini. Sarà presente l' Associazione AIDO Gruppo Comunale di Barletta, Presidente Federico Ruta , che volontariamente si occupa della sensibilizzazione alla cultura della donazione di organi, cellule e tessuti, in caso di morte. ​Storica è la presenza dell ' AVIS​, presieduta dalla Straordinaria Zia Maria Mennuni. Inoltre la manifestazione diventa internazionale con la partecipazione dell' Associazione INTERCULTURA,​ rappresentata dalla Presidente Sara Minervini , che in questo momento storico, caratterizzato dalla globalizzazione, accompagnando i nostri ragazzi in ogni parte del mondo, non fa che recare un messaggio teso alla PACE, alla UGUAGLIANZA e alla FRATELLANZA.

Una novità che indubbiamente sarà gradita agli appassionati di auto d'epoca, sarà l'esclusiva partecipazione della "Apulia Volkswagen Club Bari", caratterizzata dalla presenza dei suoi coloratissimi Pulmini, Maggiolini e New Beetle, i quali saranno posizionati nel Fossato del Castello. Si confida nell 'indubbio gusto dei visitatori, affinché i suddetti veicoli, ricevano il meritato apprezzamento. ​ ​ ​

Pronti a partire come apripista e assistenza gara, i Bikers della ASD OFF ROAD. ​ ​L'organizzazione consolidata nel tempo, permette la collaborazione tecnica​ ​ ​ di nuove associazioni del terzo settore, quali Avser, Fratres,​ ​ Fareambiente, Croce Rossa Italiana, Barletta sui pedali, Lega ambiente, le Mani del Soccorso e diverse partnership : ERMETIKA, GENERALI, CORIME, AG. VIAGGI PINGUINO, COOP, MICHELLE, Bellino, Bardulia vini e Sport e Schouse, negozio specializzato Sportivo, che fornisce i premi per i vincitori.

L' evento compendia una gara tra bambini, il tutto avrà inizio sabato 30 Aprile alle ore 16:00 nel Fossato del Castello, interesserà bambini di scuola elementare dai 6 ai 12 anni, che si cimenteranno in una corsa-gioco non competitiva di 500 mt circa all'interno del Fossato. Saranno accompagnati lungo tutto il percorso e premiati con una medaglia ricordo.

La manifestazione sportiva prevede anche una 10 km. non competitiva, aperta a tutti, con la L'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) associazione di promozione sportiva e sociale che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini, durante la quale, i partecipanti indosseranno una maglia con un logo inneggiante alla Pace.



Anche quest'anno sarà possibile partecipare alla III° Edizione del Concorso Fotografico "Photo Run Contest", curato da @Ciccio Sfregola in collaborazione con la pagina FB @Barletta Fotografica. Il tema di quest'anno è LO SPORT E L'ARTE. Le foto vanno inviate sulla pagina Fb di Barletta Fotografica o pubblicate con l'hashtag #photoruncontest2022.

Lo sport inteso come movimento e la grandezza di Giuseppe De Nittis sono a tutt'oggi affinità elettive che con la Volkswagen Barletta Half Marathon, troveranno difficilmente una concretezza eguagliabile.