Emergenza psicologica post Covid: richiesta proroga dei contratti dei professionisti

Psicologia post Covid: il consigliere regionale Ruggiero Mennea ha presentato in queste ore un'interrogazione urgente per chiedere alla Giunta regionale di attivarsi per attuare la proroga dei contratti delle psicologhe assunte dalla ASL BT per far fronte all'emergenza psicologica causata dalla pandemia da covid-19.

«Il Decreto riaperture - ha aggiunto Mennea - consente la proroga di tali contratti fino al 31 dicembre 2022» prosegue Mennea «ed è di fondamentale importanza che queste professioniste siano messe in condizione di continuare a svolgere l'importantissimo lavoro iniziato fin dalla fine del 2020, perché sono sanitari covid specializzati, sono le uniche a poter garantire la continuità assistenziale ai pazienti che hanno in cura, tra cui figurano famiglie che hanno subito gravi e cruenti lutti e perché in tal modo potranno maturare i requisiti per la loro stabilizzazione».

«Sarebbe davvero singolare - ha concluso il Consigliere Mennea - se la Regione Puglia dovesse dimostrarsi disinteressata rispetto ai bisogni psicologici dei propri cittadini proprio quando sta per essere varato dal Governo italiano il bonus psicologico, con uno stanziamento di 20 milioni di euro».