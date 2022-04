“Spegni la sigaretta, rispetta Barletta”, Bar.S.A. installa 50 posacenere

“Spegni la sigaretta, rispetta Barletta”. La rima non inganni, non si tratta di uno stornello a sfondo ambientalista ma del motto scelto da Bar.S.A. S.p.A. per sensibilizzare la cittadinanza verso una migliore educazione civica.

L’occasione per questa nuovo sollecito alla più virtuosa coscienza cittadina è data dall’installazione di 50 nuovi posacenere, dislocati in punti sensibili della città tra cui il Parco dell’umanità e il Castello, su cui sono stati posti degli adesivi con l’iconico motto scelto.

“Mozziconi di sigarette oltre ad essere veicolo della brutta abitudine di abbandonarli in ogni dove, sono tra i più insidiosi inquinanti. Tali filtri contengono sostanze chimiche e se non smaltiti nel modo corretto rimangono nelle nostre città perché destinati a raggiungere con le piogge le falde acquifere”. Così rilancia l’amministratore unico di Bar.S.A. avv. Michele Cianci che ha dato forte impulso a questa iniziativa.

Barletta tende ancora di più verso abitudini virtuose pensando all'ambiente con piccoli gesti. L’arredo urbano se ben pensato può aiutare verso questa transizione risultando al contempo più efficace.

“L’invito a smettere di fumare è assolutamente da porre, ma vorrei rilanciare il mio personale sollecito a smaltire correttamente i filtri usati non solo con i nuovi posacenere installati da Bar.S.A. S.p.A. ma con tutti i metodi possibili. Un piccolo gesto, ma un gesto di rispetto verso questa città – conclude Cianci”.

Posizionamento degli smoke point



via Mura San Cataldo

vico San Leonardo

via Timavo

corso Cavour

corso Garibaldi

via Imbriani

piazza Conteduca

piazza A. Moro

via Ospedale dei Pellegrini

via Nanula

corso Vitt. Emanuele

via Consalvo da Cordova

via Caldini

via Canosa

via D'Aragona

via R. Coletta

Ingresso centrale Castello

lato Cattedrale Castello

Giardini De Nittis

via G. De Nittis / piazza Caduti

Parco dell’umanità

Piazza Federico di Svevia

Piazza Pescheria