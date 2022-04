Premio alla carriera per il barlettano Mauro de Candia

Il “Centro Studi Barletta in Rosa - A.P.S.” ha organizzato una mostra fotografica dedicata al noto ballerino-coreografo barlettano Mauro de Candia.

Nella stessa occasione, l’artista verrà insignito del Premio alla carriera, fortemente voluto e promosso dal Centro Studi. Spirito libero, aperto e anticonformista, Mauro de Candia è una delle personalità più singolari della sua generazione di artisti italiani. Classe 1981, muove i suoi primi passi di danza all’età di nove anni senza più fermarsi, calcando i palcoscenici più importanti in Europa, e non solo. Una carriera costellata da innumerevoli successi. Numerosi sono i premi e i riconoscimenti nazionali ed internazionali che Mauro de Candia ha ricevuto tra i quali il Premio Positano per la Danza, il Premio Giuliana Penzi per la Danza, la Melvin Jones Fellowship, e nel 2009, la medaglia d’argento di rappresentanza da parte del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

Ha formato e introdotto nel mondo della danza giovani talenti oggi divenuti professionisti o ammessi a prestigiose Accademie Europee. E’ direttore didattico del corso ministeriale “FormAzione Tersicore”, dell’ApuliArteFestival e del Premio Internazionale ApuliArte, della compagnia tirocinante GBM Giovane Balletto Mediterraneo, nonché supervisore di eventi e stage di formazione.

Da Agosto 2012 è direttore del Dipartimento Ballo e della Compagnia del Teatro Statale di Osnabrück in Germania. È stato impegnato in commissioni coreografiche a Parigi (con i ballerini dell’Opera e Alessio Carbone), in America (Milwaukee Ballet), in Olanda (Introdans), a Londra (English National Ballet School) e in Belgio (Europa Danse e la Scuola Reale del Balletto delle Fiandre. L’evento, che gode del patrocinio dal Comune di Barletta, si terrà a Palazzo della Marra, mercoledì 27 aprile alle ore 18:00.