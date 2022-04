Barletta non dimentica Claudio Lasala, il giovane ucciso lo scorso 30 ottobre con una accoltellata a pochi passi dal castello svevo. Proprio a pochi passi dal luogo dell'omicidio, oltre 50 associazioni e centinaia di studenti e cittadini barlettani hanno mostrato il bene, il buono e il bello della città.

La manifestazione è stata promossa dal neonato movimento "Cerco Barletta", costituito da un gruppo di cittadini in seguito alla morte del giovane 24enne. Annamaria Lasala, zia di Claudio, ha ricordato: «Dobbiamo ricordarci che questo momento di condivisione parte da una tragedia: per Claudio dobbiamo provare a fare rifiorire questa città».

Dure le parole del commissario prefettizio Francesco Alecci: «Quello di stasera è un momento di riflessione e di confronto tra quella che è la situazione attuale e quella che dovrebbe essere giusta. Ci dovremmo vergonare tutti di come la città è stata dipinta: non è giusto che questa città diventi ostaggio dei delinquenti». «Barletta - ha concluso - non è abbondonata a se stessa: ciò che manca è quel ritrovarsi in un percorso comune».

La collaborazione e l'unione è stata mostrata dalle associazioni e le scuole che hanno aderito all'iniziativa. Dallo stand sulla sicurezza stradale a quello della Croce Rossa Italiana, passando per i dipinti degli alunni della scuola "Moro" coordinati dalla professoressa Antonella Palmitessa: il successo di "Cerco Claudio" è dato dalla semplicità delle piccole cose.

"No al bullismo, sì al bellismo" è stato lo slogan sul quale Maria Carmela e Rosa dell'Ambulatorio Popolare hanno lavorato con una classe multietnica, insegnando a porgere l'altra guancia per stroncare sul nascere spiacevoli episodi. Il progetto curato dalla professoressa Giulia Tedone del Liceo "A. Casardi" di Barletta si è invece concentrato sull'utilizzo delle parole. «Adesso è importante trovare le parole giuste» ha spiegato Daniela Daoiso, studentessa della 5A. «È bene abituare alla bellezza già da piccoli - ha osservato la giovane - così le persone saranno abituate a cercare solo quello».

Tutti i lavori e i progetti proposti dalle associazioni e dagli studenti coinvolti sono stati oggetto di una Exhibition nella zona del Castello. In onore del giovane, inoltre, è stato piantato un albero a pochi passi dal punto in cui la notte del 30 ottobre ha perso la vita. Chissà che con la sua nascita sia il simbolo di una nuova vita anche per Barletta: l'obiettivo di "Cerco Claudio", dopotutto, è proprio quello.