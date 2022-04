Sì a una piscina comunale a Barletta: potrebbe essere pronta entro il 2026

Dopo un silenzio lungo 13 anni, si torna a parlare della realizzazione di una piscina comunale nella città di Barletta. Un simile progetto era già stato approvato dal Consiglio comunale nel 2009: all’epoca si parlava di una piscina coperta dalle dimensioni di 25 metri e dotata di 8 corsie. L’ambizioso piano, però, è stato dimenticato nel nulla fino al 2013, quando fu nominata, all’esito di una regolare procedura di gara, la società che si sarebbe occupata dei lavori. Il progetto è brancolato nel buio sino al 2019, quando il progetto sembrava essere stato riesumato.

A quanto pare, da quel momento in poi, il progetto non è mai stato abbandonato: ieri, infatti, è stata approvata la delibera nella quale si approva il progetto di finalità tecnico ed economica di una nuova piscina comunale nella città di Barletta.

Nel documento, scaricabile sul sito del Comune, si legge: "dopo aver valutato le diverse aree idonee per ospitare la realizzazione della nuova piscina comunale, l’Amministrazione ha optato di utilizzare l’area in via Giulini: qui si intende creare un servizio sportivo che completi l’offerta proposta dalla nuova tensostruttura e dallo stadio Manzi Chiapulin ubicato nella stessa zona". Il progetto, dal valore di 2.500.000 euro, prevede nel suo cronoprogramma la conclusione dei lavori entro il 31 gennaio 2026 e un conseguente collaudo dell'intervento, mentre l'avvio è previsto nel 2024.

Dotata di sei corsie da 2 mt, oltre due spazi laterali da 0,25 mt e con una profondità variabile da 1,50 mt a 2,00 mt, il progetto della piscina comunale implica che l'impianto natatorio venga utilizzato per:

a) Nuoto e addestramento al nuoto, nel rispetto anche delle norme F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto);

b) attività subacquee per i livelli consentiti dalle norme F.I.N.;

c) attività ricreative;

d) attività terapeutiche di riabilitazione post-traumatica e fisioterapiche;

e) attività per bambini, avendo requisiti morfologici e funzionali quali la profondità che le rendono idonee - vasca piccola;

f) attività polifunzionali.

A completare il progetto la presenza di parcheggio, spogliatoi, area ristorazione. Il tutto sarà costruito servendosi di energie a fonti rinnovabili come impianto fotovoltaico, impianto di recupero delle acque meteoriche, ecc...

Con la delibera approvata ieri, dunque, il progetto sarà candidato a manifestare l'interesse rivolto ai comuni capologuogo di Regione e capoluogo di Provincia con popolazione residente superiore ai 20mila abitanti e ai Comuni con una popolazione residente superiore a 50mila abitanti, per la selezione di "proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR". Il dirigente delegato a procedere alla presentazione dell'istanza di ammisione al finanziamento è l'Ing. Nicola Cortone: questi dovrà caricare la domanda sulla piattaforma informatica resa disponibile dal MITE.