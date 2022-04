È del barlettano Pasquale Gorgoglione il Gold Award di Orvieto Fotografia

Pasquale Gorgoglione, fotografo di Barletta e professionista dal 2009 ha vinto il prestigioso Gold Award - categoria People and Street photography - nel corso di Storiae, la nuova edizione di Orvieto Fotografia. Tornato a Orvieto dopo due anni di stop, il festival è ripartito e tra i protagonisti c’è stato questo fotografo barlettano. Proveniente da una famiglia di fotografi, Gorgoglione ha iniziato molto presto a dare del tu alla macchina fotografica, staccandosi dalla specialità cerimonialista e mettendosi alla prova con realtà sempre diverse. Già in passato ambasciatore della fotografia italiana al Lishui Photo Festival, Gorgoglione si è detto "particolarmente orgoglioso e contento di aver ricevuto un riconoscimento così ambizioso, tenuto conto dell’altissimo livello dei giudici che ringrazio personalmente". Nel dettaglio, si tratta di Fernando Cerrone, Irina Chmyreva, Francesco Cito, Albes Fusha, Maurizio Garofalo, Alex Liverani, Eolo Perfido, Graziano Perotti, Marco Pinna, Ivo Saglietti e Mosè Franchi.

"Tale obiettivo – aggiunge - sicuramente arricchisce la mia professione e da stimoli ad obiettivi ancor più ambiziosi. Crescere nella nostra professione è oltremodo importante così come il confronto che è emerso dalla meravigliosa Convention di Orvieto fotografia". Gorgoglione è stato anche ambasciatore italiano in Cina con la rassegna Eclectika, evento di internazionalizzazione nell’ambito della manifestazione "Noi selezioniamo come Fiof dei fotografi in tutta Italia con il ruolo di ambasciatori - spiega Ruggiero Di Benedetto, presidente dell’associazione - sono compiaciuto della crescita che questo ragazzo ha avuto in questi anni frequentando proprio gli ambienti della nostra associazione. Massima soddisfazione per chi si approccia alla conoscenza attraverso il confronto, innegabile strumento di crescita. Gorgoglione è stato selezionato da una giuria qualificata e l’aver ricevuto un riconoscimento così importante fa parte di una giuria di valore è così elevato non è roba di tutti i giorni. Evidentemente i contenuti e lo spessore umano sono stati considerati meritevoli e di questo siamo fieri".