Arriva oggi a Barletta il quadro della Madonna di Pompei

La parrocchia San Paolo di Barletta è pronta per accogliere il quadro della Madonna di Pompei, in arrivo questo pomeriggio alle ore 17. Dopo una sosta all'ospedale Dimiccoli della città per una preghiera per tutti gli ammalati, la celebre icona sarà trasferita nella chiesa barlettana, dove resterà fino alla sua partenza, prevista per domenica 24 aprile.

La presenza a Barletta di questo importante simbolo religioso è stata fortemente voluta da don Rino Caporusso, parroco della San Paolo, che ha ricordato come a Barletta, ora più che mai, ci sia bisogno di una gioia non solo umana ma anche spirituale.

Di seguito il programma completo di questi giorni.

giovedì 21 aprile

ore 17:00 OSPEDALE CIVILE "MONS. DIMICCOLI" Preghiera per gli ammalati con l'icona della Vergine di Pompei

ore 17:30 Partenza dell'icona della Beata Vergine dall'ospedale verso la Parrocchia - Viale Ippocrate e via Donizetti

ore 18:15 S. Rosario di Pompei - Misteri della Luce

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Tommaso Caputo, arcivescovo-prelato di Pompei

ore 21:00 S. Rosario di Pompei (Misteri della Gioia) animato dai gruppi: Marta, Portatori e Caritas

ore 22:00 Buonanotte Maria

venerdì 22 aprile

ore 7:30 Buongiorno Maria e S. Rosario di Pompei (Misteri della Gioia)

ore 8:30 Celebrazione Eucaristica

ore 9:30/11 Confessionie Visita agli ammalati della Parrocchia

ore 9:30 Visita dei bambini della Scuola Elementare

ore 10:30 Visita dei ragazzi della Scuola Media

ore 11:15 Rosario di Pompei (Misteri della Luce)

ore12:00 Supplica alla B.V. del Santo Rosario di Pompei S. Rosario di Pompei (Misteri del Dolore)

ore 16:00 S. Rosario di Pompei (Misteri della Gloria) animato dai gruppi: Catechisti e Comitato feste

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.Em. Card. Francesco Monterisi, Arciprete emerito della Basilica Papale San Paolo fuori le Mura

ore 20:30 S. Rosario di Pompei (Misteri del dolore) animato dai gruppi: Giovani e Famiglie

ore 22:00 Buonanotte Maria

sabato 23 aprile

ore 7:30 Buongiorno Maria e s. Rosario di Pompei (Misteri della Gioia)

ore 8:30 Celebrazione Eucaristica

ore 9:30/11 Confessioni e visita agli ammalati dela parrocchia

ore 11:00 S. Rosario di Pompei (Misteri della Luce)

ore 12:00 Supplica alla B.V. del Santo Rosario di Pompei

ore 16:00 S. Rosario di Pompei (Misteri del Dolore)

ore 17:00 Incontro con i ragazzi della catechesi

ore 17:30 Celebrazione Eucaristica

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

ore 20:00 Omaggio musicale

ore 21:00 Benedizione dei nubendi

ore 22:00 Buonanotte Maria



domenica 24 aprile

ore 7:30 Buongiorno Maria e S. Rosario di Pompei (Misteri della Gloria)

ore 8:30 Celebrazione Eucaristica

ore 10:00 Celebrazione Eucaristica

ore 11:30 Celebrazione Eucaristica. A seguire la Supplica alla B.V.del Santo Rosario di Pompei e saluto alla Sacra Immagine

ore 13:30 Pranzo Comunitario